СК РФ предъявил обвинения пятерым фигурантам дела о гибели рабочих в шахте «Листвяжная»

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26 ноября 2021, 19:45 Источник: пресс-служба СК РФ

задержание фигурантов, фото: Russian Investigative Committee/Globallookpress.com

Следственный комитет России предъявил обвинение пятерым фигурантам уголовного дело о гибели рабочих в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. В результате происшествия погибли 52 человека, более 40 - пострадали.

«… предъявлено обвинение директору шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку, а также главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что Махракову, Молостову и Герасименку инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», Винокурову и Семыкину – «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц».

По данным следствия, нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов, допущенных директором шахты Махраковым и его подчиненными, спровоцировало газодинамическое явление и последующее задымление вентиляционного штрека участка, что привело к гибели рабочих, находившихся на выработке.

В свою очередь, Винокуров и Семыкин также ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Инспекторы без фактической проверки данного штрека составили акты о его проверке.

Продолжается расследование.

Ранее заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин назвал возможной причиной задымления в шахте «метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар».

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