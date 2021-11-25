Прокуратура: по предварительным данным, взрыв метана стал причиной взрыва на шахте в Кузбассе

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25 ноября 2021, 21:27 Источник: ТАСС

Список горняков, оставшихся под заваламт, фото: Типичное Белово, Вконтакте

Причиной аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, по предварительным данным, стал взрыв метана. В результате ЧП на шахте погибли 11 горняков. Авария произошла в четверг утром.

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин вечером сообщил, что, скорее всего, "был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар". По словам прокурора, пострадавшие горняки не смогли выбраться из шахты и скончались. Для расследования причин ЧП прибыли следователи Следственного комитета РФ из Москвы.

В Кемерово также прилетел врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. Под землей остаются 35 шахтеров. Чуприян сообщил, что дыхательные аппараты пропавших горноспасателей рассчитаны на четыре часа работы плюс час самоспасатель.

Группа горноспасателей пропала в шахте около 15 часов. Троих спасателей нашли мертвыми.

В регионе объявлен трехдневный траур.

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