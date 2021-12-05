В Кемеровской области число пострадавших на шахте «Листвяжная» увеличилось до 106 человек

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5 декабря 2021, 07:32 Источник: РИА Новости

фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Кемеровской области число пострадавших в результате аварии на шахте "Листвяжная" выросло до 106.

По состоянию на воскресенье, 5 декабря, зарегистрированы пострадавшие 60 горнорабочих и 46 горноспасателей. Новые данные сообщил представитель экстренных служб.

Ранее сообщалось о 99 пострадавших и 51 погибшем. В субботу губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что из больниц выписали 13 человек, которые пострадали в результате аварии на шахте.

Сегодня появилась информация о госпитализации в течение суток горноспасателей, которые работали над подъемом ранее обнаруженных тел. У спасателей диагноз "токсическое действие окиси углерода легкой степени". Госпитализированы двое горнорабочих и восемь спасателей. На амбулаторное лечение направлены 14 рабочих и восемь спасателей, выписаны 44 рабочих и 30 спасателей.

Авария на шахте в Кузбассе произошла 25 ноября. Под землей в этот момент находились 285 человек. Большинство из них покинули забой. За оставшимися отправились горноспасатели. Позднее их отозвали из-за угрозы взрыва.

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