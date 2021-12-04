Из больниц выписали тринадцать пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная»

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4 декабря 2021, 10:48 Источник: Telegram

стетоскоп, pixabay.com

Из больниц выписали тринадцать человек, которые пострадали в результате аварии на шахте "Листвяжная"в Кузбассе. Соответствующую информацию предоставил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

По состоянию на 12.00 (08.00 по Москве) субботы, 4 декабря, в стационарах остаются три пациента: один в состоянии средней степени тяжести, и двое – в удовлетворительном состоянии. 96 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении. Выписаны тринадцать пострадавших при аварии на шахте.

Аварийные работы на "Листвяжной" в настоящий момент продолжаются.

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