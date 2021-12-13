Депутат Матвейчев сообщил о возможном введении административной или уголовной ответственности для антиваксеров

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13 декабря 2021, 14:28 Источник: RT

шприц, фото: pixels.com

Депутат Государственной думы Олег Матвейчев заявил, что социологи внимательно изучают влияние антиваксеров на общественные настроения в РФ. По его словам, сейчас наблюдается некий спад доверия к противникам вакцинации, но ситуация может измениться в худшую сторону.

«Если ситуация будет ещё более серьёзная (тем более идёт штамм «омикрон», мы ещё не знаем, как он будет себя вести), то мы будем ставить вопрос в Госдуме, чтобы вводить административные или даже уголовные санкции за антиваксерскую пропаганду. Они пропагандируют геноцид»,- высказал он RT.

Напомним, что в ноябре медработники ковид-госпиталей Москвы и других городов России обратились к знаменитым антипрививочникам с призывом посетить «красные зоны». Среди адресатов оказались Оскар Кучера, Юрий Лоза, Геннадий Зюганов и другие.

Одна из подписавших открытое письмо Марьяна Лысенко тогда сказала, что у врачей «накипело».

При этом телеведущий Оскар Кучера заявил, что он не антипрививочник, а выступает только против принудительной вакцинации.

Также в «красную зону» отказался ехать композитор Юрий Лоза. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пояснил, что никогда не выступал против прививок и уже трижды вакцинировался.

Кроме того, YouTube заблокировал аккаунт актрисы Марии Шукшиной «за нарушение правил сообщества» в связи с распространением ложной информации о вакцинации.

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