Руководитель фракции ЕР Васильев: проект о QR-кодах на транспорте будут дорабатывать

Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах будет дорабатываться.
Васильев рассказал об этом по итогам заседания фракции ЕР для обсуждения законопроектов о QR-кодах с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации против коронавируса на поездах дальнего сведения и самолетах планируют снять с рассмотрения.
При этом вице-спикер Госдумы Петр Толстой уточнил, что работа по законопроекту об использовании QR-кодов в общественных местах продолжается.
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