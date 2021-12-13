Депутат Госдумы Пётр Толстой: «решения о QR-кодах нельзя принимать в спешке»

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13 декабря 2021, 09:27

Пётр Толстой, фото: Russian State Duma, globallookpress.com

Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в транспорте будет снят с рассмотрения в Государственной думе РФ. Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой сообщил, что законопроект о QR-кодах о вакцинации нужно ещё доработать. По словам парламентария, депутаты прислушались к мнению россиян по QR-кодам.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин потребовал обойтись без «опрометчивых решений» с QR-кодами.

Источники РБК сообщили о решении Госдумы и Министерства транспорта отложить рассмотрение правительственного законопроекта о введении QR-кодов на транспорте.

Толстой заявил, что законопроект о введении QR-кодов в общественных местах депутаты продолжат обсуждать. «Вопросов по-прежнему много», — написал вице-спикер в своём Telegram-канале.

Он прокомментировал снятие с повестки дня Госдумы 16 декабря рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов на транспорте. «В диалоге рождается истина. Рад, что мнение большинства жителей нашей страны было услышано: нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения», — написал парламентарий.

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