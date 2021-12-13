Володин: законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения

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13 декабря 2021, 07:32 Источник: РИА Новости

QR-код, фото: Liang Sen/Global Look Press

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции на некоторых видах транспорта снимут с рассмотрения. Данное решение будет обсуждаться в понедельник, 13 декабря.

«Благодаря обратной связи замечания были услышаны. В понедельник на Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта»,- пояснил он.

Володин отметил, что это связано с результатом диалога нижней палаты парламента с правительством, учета мнений регионов и россиян. По его словам, президент РФ Владимир Путин призвал не допускать принятия опрометчивых решений.

Ограничения планировалось ввести на поездах дальнего следования и авиарейсах.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой добавил, что «в диалоге рождается истина». Он согласен, что такие решения нельзя принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения. Вице-спикер уточнил, что работа по законопроекту об использовании QR-кодов в общественных местах продолжается.

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