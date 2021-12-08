Телеведущий Оскар Кучера назвал безобразием блокировку канала Марии Шукшиной на YouTube

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8 декабря 2021, 20:49

Оскар Кучера, фото: Anatoly Lomokhov, globallookpress.com

Актёр и телеведущий Оскар Кучера высказался о блокировке канала актрисы Марии Шукшиной на Youtube. Мария Шукшина сообщила в Telegram-канале, что при попытке зайти на её канал всплывает надпись о блокировке аккаунта «за нарушение правил сообщества YouTube».

Как сказал Оскар Кучера изданию «Подъём», такие блокировки не решают проблему, а только заставляют «заткнуть рты» и усугубляют недоверие. По его мнению, это неумно

«Это просто безобразие. О какой свободе слова, гласности тогда может идти речь? Это, что называется, «заткните рты». То есть мы будем бороться не разумными способами с доводами и прочим, а мы будем просто закрывать вам рты. Мне кажется, такие вещи будут раззадоривать людей, разделять ещё больше и усугублять недоверие. Я считаю, что такого быть просто категорически не должно», – сказал Кучера и выразил сожаление, что это произошло с Шукшиной.

Кучера заявил, что он никогда не был противником вакцинации, выступает против разделения общества.

Главврачи нескольких ковидных госпиталей пригласили знаменитостей, выступающих против прививок от ковида, в реанимацию.

Мария Шукшина и Оскар Кучера ответили на приглашение.

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