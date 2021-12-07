Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк: десятилетняя девочка ранена в МФЦ

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7 декабря 2021, 17:15 Источник: Интерфакс

Dmitry Golubovich/globallook.com

В результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" в Москве два человека погибли и три человека ранены.

пострадавших - несовершеннолетний ребенок. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ранения получила 10-летняя девочка. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию об инциденте в МФЦ.

Собянин выразил соболезнования семья погибших и пострадавших. Он сказал, что раненым оказывается вся необходимая медпомощь.

По словам Волк, нападавшим оказался 45-летний житель Москвы Сергей Глазов. Его задержали полицейские и везут в отдел полиции. В МВД уточнили, что от полученных ранений погибли охранник и оператор МФЦ.

Источник "Интерфакса" раскрыл, что причиной стрельбы стал конфликт из-за нежелания посетителя МФЦ надевать маску. По предварительной версии, мужчина зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Охранник попробовал выпроводить его. Но мужчина достал пистолет и начал стрелять.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - убийство и незаконный оборот оружия.

Задержание устроившего стрельбу в московском МФЦ бывшего военнослужащего из-за маски попало на видео

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