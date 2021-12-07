Задержание устроившего стрельбу в московском МФЦ бывшего военнослужащего из-за маски попало видео

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7 декабря 2021, 16:55 Источник: Известия

фото: сайт МВД РФ

СМИ со ссылкой на источник сообщили, что задержанного после стрельбы 45-летнего жителя Москвы в многофункциональном центре (МФЦ) «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице везут на допрос. Мужчина устроил скандал из-за медицинской маски.

Подозреваемый Сергей Г. приехал в МФЦ на велосипеде с мотором, при себе у него были сумки с проводами. Их проверяет полиция.

«Злоумышленник зашел в здание с главного входа, его попросили надеть маску. В ответ мужчина устроил скандал, после чего начал стрелять»,- пояснил собеседник.

В результате происшествия погибли два человека - охранник и сотрудница-оператор, еще три человека пострадали, среди них 10-летняя девочка. Стрелявшего обезвредил сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот оружия». Нарушителю грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. По данными Телеграм-канала 112, мужчина бывший военнослужащий, закончил службу в звании подполковника в 2010 году.

Ранее информацию о стрельбе в столичном МФЦ подтверидл мэр Москвы Сергей Собянин.

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