Cотрудница и посетитель погибли в МФЦ «Рязанский» в Москве

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7 декабря 2021, 16:03

фото:Konstantin Kokoshkin/globallookpress.com

Cотрудница и посетитель, по предварительным данным, во вторник погибли в МФЦ «Рязанский» в Москве при стрельбе. По данным Mash, стрелка - 45-летнего москвича - уже задержали. Предварительной причиной стрельбы называется скандал из-за маски.

По информации Telegram-канала 112, подозреваемый открыл стрельбу и убил работницу МФЦ и посетителя. Стрельба велась из травматического пистолета, который был переделан под боевые патроны.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter написал о трагедии в МФЦ «Рязанский». Он подтвердил, что в результате стрельбы погибли два человека. Три человека ранены. «Убийцу задержали», - сообщил мэр Москвы.

Сергей Собянин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым.

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