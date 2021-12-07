Cотрудница и посетитель погибли в МФЦ «Рязанский» в Москве
7 декабря 2021, 16:03
Cотрудница и посетитель, по предварительным данным, во вторник погибли в МФЦ «Рязанский» в Москве при стрельбе. По данным Mash, стрелка - 45-летнего москвича - уже задержали. Предварительной причиной стрельбы называется скандал из-за маски.
По информации Telegram-канала 112, подозреваемый открыл стрельбу и убил работницу МФЦ и посетителя. Стрельба велась из травматического пистолета, который был переделан под боевые патроны.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter написал о трагедии в МФЦ «Рязанский». Он подтвердил, что в результате стрельбы погибли два человека. Три человека ранены. «Убийцу задержали», - сообщил мэр Москвы.
Сергей Собянин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.