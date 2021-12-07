Киевский эксперт по энергетике Дмитрий Марунич: Украина поплатится за отказ от покупки газа у «Газпрома»

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7 декабря 2021, 16:59

фото: pixabay.com

Киевский эксперт по энергетике Дмитрий Марунич считает, что Украина может поплатиться за отказ от покупки газа у «Газпрома» при любом аномальном морозе, если похолодание установится на длительный период.

Как полагает Марунич, отказ от поставок «Газпрома» загнал Украину в полную зависимость от реверса из Словакии и Польши. Киевский эксперт считает это опасным.

По мнению Марунича, ситуация с газом в Европе крайне драматизируется, поскольку серьёзных рисков для стран ЕС на эту зиму нет. По его словам, европейцы начнут замерзать в случае экстремально холодной зимы, но наличие большого количества направлений поставок газа гарантирует Евросоюзу получение необходимых объемов голубого топлива, - сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Марунич заметил, что Украине, в отличие от Европы, надеяться не на кого. Из-за отсутствия контракта с «Газпромом» на прямые поставки Украина может получить дополнительный объем только путем реверса из граничащих с ней стран Европы.

«Риски присутствуют, особенно в конце сезона и если погода холодная», - пояснил эксперт по энергетике. Как он считает, ФРГ может надеяться на «Северные потоки» и на поставки Польши, которая получит газ и поделится с Германией. Марунич в эфире канала «Перший Незалежний» прокомментировал, что Украине рассчитывать особо не на кого, а у Словакии и Польши у самих могут быть проблемы.

Российский политолог Валерий Коровин считает, что «оттого, как завершится кампания по противоборству Германии с американским присутствием, наглостью и стремлением США навязать свою энергетическую продукцию, зависит судьба не только этой страны, и не только Европы, но и всего мира.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что в Европе не будут учитывать мнение Украины о запуске «СП-2» из-за «морозной зимы».

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