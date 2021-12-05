Депутат Белик заявил, что в Европе не будут учитывать мнение Украины о запуске «СП-2» из-за «морозной зимы»

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5 декабря 2021, 13:27 Источник: RT

Северный поток-2, фото: Stefan Sauer/dpa/ globallookpress.com

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал заявление главы компании «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко о решении немецкого регулятора, которое позволит оператору Nord Stream 2 AG создать дочернее предприятие в ФРГ. Он назвал это «издевательством над правилами Евросоюза».

Белик считает, что Украина впадает в «некую истерию», как только появляются очередные новости о российском трубопроводе «Северный поток - 2». Депутат отметил, что учитывать мнение официального Киева против запуска проекта никто не будет, поскольку «зима ожидается очень морозной», и Европе очень нужен газ. По его словам, Германия понимает важность газопровода и стремится стать энергетически независимой, поэтому немцы не заинтересованы в затягивании сроков сертификации объекта.

«При запуске газопровода Германия может стать крупнейшим игроком на газовом рынке Европы и обойдёт в этом Украину, которая в свои лучшие времена переправляла через свою территорию свыше 100 млрд куб. м российского газа в год»,- продолжил Белик в беседе с RT.

Депутат добавил, что попытки Украины громогласно заявить своё мнение на происходящее выглядит нелепо, поскольку у Киева нет права вмешиваться в дела ЕС по газу. Он уточнил, что Россия не вмешивается в процесс сертификации «Северного потока-2».

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