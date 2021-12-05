Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал издевательством решение Германии по «Северному потоку — 2»

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5 декабря 2021, 08:40

Юрий Витренко, фото: twitter.com/VitrenkoYuriy

Председатель правления акционерного общества «Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал решение германского регулятора, которое позволит оператору Nord Stream 2 AG создать дочернее предприятие в ФРГ.

Витренко назвал издевательством над правилами ЕС это решение. Глава «Нафтогаза» заявил, что газопровод не должен быть сертифицирован, поскольку он «не соответствует стандартам ЕС».

По данным RT, Витренко сказал, что Украина против такого подхода. «... Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдёт», — цитирует главу «Нафтогаза» Euractiv.

По его мнению, трубопровод на всём протяжении «должен заполняться альтернативными поставщиками газа».

Напомним, немецкий регулятор приостановил сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2». В Nord Stream 2 AG тогда решили учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.

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