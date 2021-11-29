Политолог Валерий Коровин: «Северный поток-2» является «моментом истины» для ФРГ и ЕС в целом

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29 ноября 2021, 15:44 Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

Российский политолог Валерий Коровин считает, что «оттого, как завершится кампания по противоборству Германии с американским присутствием, наглостью и стремлением США навязать свою энергетическую продукцию, зависит судьба не только этой страны, и не только Европы, но и всего мира.

Американский портал Axios ранее сообщил, что германское правительство призвало конгресс США не вводить санкции против «Северного потока-2», отметив, что магистраль не представляет угрозу для Украины.

Эксперт «Свободной прессы» Валерий Коровин заявил, что «Северный поток-2» является «моментом истины» для Германии и Евросоюза в целом, это испытание на суверенность и на способность свою суверенность отстаивать.

По мнению политолога, России, по большому счету, все равно — замерзнет ли Европа, как будет развиваться европейская промышленность, а российский газ востребован, его можно продать.

Коровин считает, что наш газ купит Китай, для этой страны очень важен свободный рынок энергоресурсов. А трубопровод «Сила Сибири» уже есть.

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