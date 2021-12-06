Юрист Сорокин предложил снять на видео историю о ремонте балкона, чтобы избежать штрафов в 2022 году

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6 декабря 2021, 15:15 Источник: tsn24.ru

балкон, фото: pixels.com

Юрист Сергей Сорокин прокомментировал штрафы за несогласованное остекление балконов в жилых помещениях. Новые требования вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Сорокин рекомендует сохранить все документы на покупку строительных материалов и проведение монтажных работ, чтобы не пришлось демонтировать остекление и обшивку собственного балкона в 2022 году. По его словам, это позволит оспорить штраф.

«Если ремонт осуществлялся с привлечением каких-то организаций, можно предоставить договор подряда, либо накладные на покупку стройматериалов, например, сайдинга. При установке окон всегда подписывается договор»,- пояснил эксперт.

Однако, если таких документов нет, Сорокин советует снять на видео человека, например, соседа, рассказывающего о том, что балкон был отремонтирован раньше 1 марта 2022 года. Он уточнил, что ролик должен начинаться со слов: «Сегодня … 2021 года, данная видеосъемка производится по такому-то адресу, с такой-то целью».

В случае штрафа административное наказание можно оспорить в суде, поскольку есть доказательства, что ремонт балкона проводился раньше марта 2021 года, добавил юрист.

Ранее соообщалось, что с 1 марта 2022 года вступают в силу новые правила эксплуатации жилья. В документе, утверждённом в мае 2021 года, говорится, что собственники и арендаторы обязаны «не производить переустройство (или) перепланировку жилого помещения в нарушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса Российской Федерации».



В свою очередь, юристы разъяснили штрафы за несогласованное остекление балкона в жилых помещениях.

При этом Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подчеркнуло, что штрафы за несогласованное остекление балконов существовали давно. Ключевым отличием нового документа от действующих правил является то, что требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, пояснили в ведомстве.

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