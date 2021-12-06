Юристы разъяснили штрафы за остекление балкона в жилых помещениях с 1 марта 2022 года

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6 декабря 2021, 07:40

балкон, фото: pixels.com

Председатель Жилищного союза Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин прокомментировал вступающие с 1 марта 2022 года новые правила эксплуатации жилья. Теперь собственников и арендаторов помещений обяжут привести балкон в случае его остекления в первоначальное состояние.

В документе, утверждённом в мае 2021 года, говорится, что собственники и арендаторы обязаны «не производить переустройство (или) перепланировку жилого помещения в нарушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса Российской Федерации».

Крохин пояснил, что обновлённые нормы направлены на борьбу с перепланировками жилых помещений. Юрист добавил, что это положение позволит региональным властям учитывать свои местные правила касаемо переустройства балконов, лоджий и прочих переделок. Он уточнил, что если по плану дома балконы не имеют остекления, то в 2022 году придется брать разрешение у местных служб и властей для переоборудования. При отсутствии соответствующего документа собственнику будет грозить штраф, предупредил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

«Речь идет именно о тех балконах с остеклением, которые появятся после марта 2022 года»,- продолжил Крохин, отметив, что на тех людей, которые застеклили балкон ранее, эта норма не распространится.

В свою очередь, председатель Коллегии адвокатов города Москвы «АБС» Антон Бакулин в беседе с BFM объяснил, что новые требования относятся исключительно только к пользованию жилым помещением по договору о соцнайме, пользованию жилым помещением по договору найма специализированного жилого фонда. По его словам, собственников квартир эти правила не коснутся.

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