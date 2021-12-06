Минстрой РФ сообщил, что штрафы за несогласованное остекление балконов существовали и прежде

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6 декабря 2021, 12:45 Источник: НТВ

улица, фото: pixels.com

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России прокомментировало штрафы за несогласованное остекление балконов в жилых помещениях. Новые требования вступают в силу с 1 марта 2022 года.

«Ключевым отличием нового документа от действующих правил является то, что согласно документу, требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений»,- пояснили в ведомстве.

В Минстрое отметили, что штрафы за несогласованное остекление балкона не являются нововведением, поскольку они существовали и прежде.

«Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий»,- добавили в министерстве.

Также собеседник посоветовал россиянам перед остеклением балконов изучить правила благоустройства, утвержденные в их регионе.

Ранее юристы разъяснили штрафы за остекление балкона в жилых помещениях с 1 марта 2022 года.

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