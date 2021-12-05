Росавиация подаст протест из-за подлетевшего над Чёрным морем к аэробусу «Аэрофлота» самолёта НАТО

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5 декабря 2021, 07:17 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Росавиация подаст протест из-за подлетевшего над Чёрным морем к гражданскому аэробусу «Аэрофлота» самолёта НАТО. Увеличившаяся интенсивность полётов иностранных военных самолётов у российских границ повышает риски для гражданских лайнеров. Ведомство будет инициировать направление протеста по дипломатическим каналам в связи с опасной ситуацией, которая произошла в пятницу, 3 декабря.

Представители Росавиации подтвердили, что в в тот день американский военный самолет-разведчик сблизился с аэробусом А-330-300 «Аэрофлота» рейса SU501 Тель-Авив - Москва над Чёрным морем. На борту аэробуса находились 142 пассажира.

4 декабря в СМИ появилась информация о сближении американского самолета-разведчика с гражданским самолётом в районе Чёрного моря. Позже это подтвердила авиакомпания «Аэрофлот».

По данным Росавиации, 3 декабря в 09:53 над открытыми водами Чёрного моря вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения самолет-разведчик НАТО CL600 выполнял полёт с интенсивным снижением с высоты 11 тысяч до высоты 9,2 тысяч метров. В ведомстве подчеркнули, что натовский самолёт пересёк установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения, и его экипаж не реагировал на запросы авиадиспетчеров.

В то же время через этот район проходили маршруты гражданских А330 «Аэрофлота», летевшего из Тель-Авива в Москву, и мальтийского CL650, направлявшегося из Сочи в Скопье.

Российские диспетчеры управления воздушным движением оперативно изменили направления и эшелоны полетов гражданских самолётов и обеспечили безопасное выполнение полётов над открытыми водами Чёрного моря.

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