Самолёт рейса Тель-Авив - Москва вынужденно сменил курс над Чёрным морем во избежание сближения с самолётом США

Аргументы Недели → Общество 13+

4 декабря 2021, 13:44 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Пассажирскому самолёту рейса Тель-Авив - Москва пришлось менять курс над Чёрным морем, снизить высоту, чтобы избежать опасного сближения с американским самолётом-разведчиком.

Источник "Интерфакса" в авиадиспетчерских службах раскрыл, что накануне один из двух самолетов-разведчиков ВВС США над Чёрным морем хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus, летевшим из Тель-Авива в Москву.

По данным инсайдера, "экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении". Авиадиспетчеры установили, что между пассажирским аэробусом и военным самолётом по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду Airbus снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон.

Как говорят специалисты, самолёт-нарушитель на запросы авиадиспетчеров не отвечал.

В пятницу, 3 декабря, сообщалось, что ВКС РФ поднимали в воздух истребители Су-27 и Су-30 для сопровождения над Чёрным морем двух самолетов-разведчиков США.

Экипажи истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт разведки и целеуказания CL-600 "Артемис" сухопутных войск США, и сопроводили их над акваторией Чёрного моря. После разворота американских самолётов от российской границы Су-27 и Су-30 благополучно вернулись на аэродром базирования.

По данным Минобороны РФ, самолёты США приближавшиеся к госгранице РФ, были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости