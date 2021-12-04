«Аэрофлот» подтвердил, что борт Тель-Авив — Москва сменил эшелон из-за опасного сближения с другим судном

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4 декабря 2021, 23:00 Источник: РИА Новости

Самолет "Аэрофлота", Ilya Galakhov/globallook.com

Пресс-служба «Аэрофлота» подтвердила информацию о том, что экипажу самолета, выполняющего рейс по маршруту Тель-Авив-Москва, в субботу над Черным морем пришлось изменить курс из-за опасного сближения с другим судном.

«Третьего декабря экипаж самолета «Аэрофлота» А330-300, выполнявшего рейс SU501 из Тель-Авива в Москву, действительно получил команду о смене эшелона до Fl 330, а затем до Fl 310. Указание поступило от диспетчера УВД и было связано с тем, что траекторию движения пересекало другое воздушное судно. На борту самолета, выполнявшего рейс SU501, находились 142 пассажира. Экипаж выполнил команды диспетчеров по смене эшелона и в момент расхождения наблюдал воздушное судно визуально»,- сказали в пресс-службе.

Ранее в субботу стало известно о том, что российскому авиалайнеру пришлось снижать высоту, чтобы избежать опасного сближения с американским самолётом-разведчиком.

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