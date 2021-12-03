«Ведомости»: Минтранс принял решение отказаться от проверки QR-кодов при покупке авиабилетов

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3 декабря 2021, 07:49 Источник: Ведомости

QR-код, фото: Eric Lalmand/Global Look Press

СМИ со ссылкой на несколько источников сообщили, что Министерство транспорта РФ намерено отказаться от обязательной проверки QR-кодов при продаже билетов на самолет. Совещание на эту тему прошло 1 декабря.

«Скорректированная позиция Минтранса будет представлена 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы под председательством Евгения Москвичева»,- пояснил один из собеседников.

В издании говорится, что сертификат о вакцинации против коронавируса будут проверять только перед регистрацией на рейс. Отмечается, что зарегистрировать пассажира на рейс перевозчик сможет только при наличии QR-кода. При отсутствии документа ему пришлют уведомление о необходимости получения. В противном случае авиакомпания имеет право расторгнуть договор с пассажиром и в течение 30 дней вернуть полную стоимость билета, если сертификат к этому моменту так и не появится на «Госуслугах».

Уточняется, что данные о сертификате будет запрашивать не сама авиакомпания, а провайдер ее системы бронирования, в которой перевозчики хранят информацию о рейсах, тарифах и емкостях.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ хочет освободить военнослужащих от необходимости предъявлять при посещении общественных мест QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19. Соответствующий законопроект разработан с целью защиты персональных данных военнослужащих.

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