Минобороны хочет освободить военнослужащих от необходимости предъявлять QR-коды - с целью защиты их персональных данных

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1 декабря 2021, 11:53 Источник: "Известия"

Военный билет, Zamir Usmanov/globallook.com

Министерство обороны Министерство обороны хочет освободить военнослужащих от необходимости предъявлять при посещении общественных мест QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19. Соответствующий законопроект ведомство направило в Правительство РФ.

Об этом стало известно «Известиям». Как пишет издание, авторы законопроекта предлагают для военных «облегченный» вариант посещения общественных мест и массовых мероприятий: им будет достаточно показать сертификат о вакцинации и документ, повреждающий принадлежность к Вооруженным силам: офицерское удостоверение или военный билет для солдат и сержантов. Предполагается, что такой же порядок будет применяться и для военных пенсионеров.

Документ разработан с целью защиты персональных данных военнослужащих.

Законопроекты о введении системы QR-кодов на федеральном уровне внесены в Госдуму в ноябре. Их рассмотрение запланировано на декабрь.

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