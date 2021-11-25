Песков: руководство страны пытается пройти по «узкому лезвию» при принятии законов о QR-кодах

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25 ноября 2021, 13:58 Источник: РИА Новости

QR-код, фото: Matthias Balk/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержку принятия законопроектов о введении QR-кодов для посещения общественных мест и на некоторых видах транспорта.

«Каждый раз пытаются пройти по очень-очень узкому лезвию и спасти, в первую очередь, людей, обеспечить их здоровьем, а с другой стороны - не навредить экономике страны»,- высказал он.

Официальный представитель Кремля отметил, что правительство, все руководство и население страны каждый раз стоит в сложной ситуации, но она, к сожалению, спровоцирована этой самой пандемией. По его словам, это влияет на процесс и технологически, и социально, и в цифровом плане.

Ранее зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил выдавать QR-коды привитым иностранными вакцинами и «неофициально» переболевшим новой коронавирусной инфекцией.

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