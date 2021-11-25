Депутат Нилов предложил выдавать QR-коды привитым иностранными вакцинами и «неофициально» переболевшим COVID-19

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25 ноября 2021, 09:40 Источник: Известия

QR-код, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил выдавать QR-коды привитым иностранными вакцинами и «неофициально» переболевшим новой коронавирусной инфекцией.

«Мы [депутаты] считаем, что люди, которые привились иностранной вакциной или переболели неофициально, но имеют иммунитет, ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или официально переболел»,- высказал он.

Нилов считает, что если для России важен коллективный иммунитет, то необходимо дать этим людям возможность получить QR-код. Также депутаты выступили с инициативой «амнистировать» всех, кто купил поддельные сертификаты, им необходимо вакцинироваться.

Политик добавил, что окончательного решения о поддержке законопроектов о QR-кодах партией еще не принято.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить действие сертификата после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 с шести месяцев до одного года.

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