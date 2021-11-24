Путин поддержал предложение продлить до года действие сертификата после заболевания COVID-19

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24 ноября 2021, 15:58 Источник: ТАСС

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства поддержал предложение вице-премьера, руководителя оперштаба по борьбе с распространением ковида Татьяны Голиковой продлить действие сертификата после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 с шести месяцев до одного года.

Глава государства, находясь в Сочи, в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства.

Голикова доложила, что по итогам 46 недели 2021 года заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в нашей стране снизилась на 6,1% и составила 175,6 на сто тысяч населения. По данным оперштаба, на три региона – Москву, Московскую область и Санкт-Петербург – сегодня приходится 20,8% от всего количества заболевших; на всю остальную территорию РФ приходится 79,2%.

Как отметила Голикова, по итогам 44 недели, то есть две недели назад, на центральный регион, эти три субъекта РФ, приходилось 30%. Она заключила, что на этих территориях ощущается зримое снижение заболеваемости.

Путин сообщил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ревакцинироваться через шесть месяцев, но это усредненные параметры, и каждая страна в зависимости от того, как складывается обстановка конкретно на ее территории, может принимать по данному вопросу свои решения.

Путин и Голикова решили, что России оптимальный срок действия сертификата для переболевших - год.

По словам вице-премьера, если речь идет о ревакцинации после первичной прививки, то рекомендованный промежуток составляет полгода.

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