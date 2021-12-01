История буквы «ё»

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1 декабря 2021, 09:34 Сергей Нечаев,

29 ноября 1783 года, 238 лет назад, «с лёгкой руки» главы Петербургской академии наук княгини Екатерины Романовны Дашковой в русском языке появилась буква (литера) Ё. Эта буква имеет в русском языке особое значение, и на этом хотелось бы остановиться поподробнее. Удивительно: все произносят эту букву, но почти никто её не пишет.



Русский алфавит состоит из 33 букв, но одна из них совершенно незаслуженно всё более и более выходит из употребления.

А ведь буква Ё была одобрена Г.Р.Державиным, Д.И.Фонвизиным, Н.М.Карамзиным и другими известными деятелями культуры. Кстати, Г.Р.Державин первым начал использовать букву Ё в личной переписке. Первое же печатное издание, в котором встречается буква Ё, - это книга Ивана Дмитриева «И мои безделки» (1795), изданная в Московской университетской типографии. Первым словом, отпечатанным с буквой Ё, было «всё», затем появились «огонёк» и «пенёк». Первая фамилия (Потёмкин) с этой буквой была напечатана в 1798 году.

Однако, как ни странно, в ХIX веке буква Ё оставалась, по сути, факультативной (прежде всего, из-за затруднений, возникавших при изготовлении типографских литер с двумя точками).

Декрет за подписью советского наркома просвещения А.В.Луначарского, опубликованный 23 декабря 1917 года (5 января 1918 года) среди прочего гласил: «Признать желательным, но необязательным употребление буквы Ё».

Однако в декабре 1942 года газета «Правда» (а это тогда была главная газета в нашей стране) неожиданно возродила на своих страницах букву Ё. Говорят, что это сам товарищ Сталин посетовал тогда на отсутствие этой буквы в списке фамилий награждённых генералов. И после этого народный комиссар просвещения РСФСР В.П. Потёмкин (а вовсе не Потемкин) издал приказ об обязательном употреблении буквы Ё в школьных учебниках. Позже были опубликованы обновлённые справочники русского правописания.

Между прочим, при жизни товарища Сталина букву Ё в обязательном порядке ставили во всех печатных изданиях. Но потом, к началу 60-х годов прошлого века, она встречалась уже реже, а к 80-м её вновь заменили буквой Е.

Кто бы что ни говорил, это очень обедняет русский язык.

Зачем же нужна эта буква Ё?

Во-первых, без буквы Ё искажается звучание многих слов, так как буква Ё указывает на правильную расстановку ударений.

Сравните: свёкла – свекла. А ведь тут кое-кто даже ставит ударение на букву «а».

А в 1920-1930-е годы написание без буквы Ё стало причиной того, что возникло много произносительных ошибок в тех словах, которые люди усваивали не из устной речи, а из книг и газет.

Например: в словах «шофёр» и «молодёжь» вместо Ё произносили Е, передвигая ударение и получая слова-уроды «шо́фер» и «мо́лодежь».

Во-вторых, буквы Е и Ё очень часто меняют значение слова.

Сравним: все – всё, передохнём - передохнем, небо - нёбо, совершенный - совершённый.

В-третьих, получается искажённым произношение многих русских и иностранных фамилий.

Например: кардинал Ришельё (а не Ришелье, как у нас принято писать), философ Монтескьё (а не Монтескье), поэт Фёт (а не Фет), путешественник Дежнёв (а не Дежнев), политический деятель Хрущёв (а не Хрущев). Но при этом шахматист Алехин (а не Алёхин).

Кстати, мало кто знает, что настоящая фамилия персонажа романа Л.Н.Толстого «Анна Каренина» - Лёвин (а вовсе не Левин).

В русском языке около 12500 слов с буквой Ё. Из них около 150 на Ё начинаются и около 300 на Ё заканчиваются. В русском языке также есть слова с несколькими буквами Ё. Обычно это составные слова: «трёхзвёздный», «четырёхведёрный». А ещё более 300 фамилий различаются только наличием в них Е или Ё.

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