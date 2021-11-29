Путин назвал Градского ярким и неординарным человеком
29 ноября 2021, 12:22
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования близким певца и композитора Александра Градского. Артист ушел из жизни в ночь на 28 ноября от инфаркта головного мозга.
Российский лидер назвал Градского «ярким, бесконечно талантливым и неординарным человеком». По его словам, проникновенное, пронзительно искреннее творчество «мастера» отражали дух и настроение эпохи, «служили вдохновенным гимном всепобеждающей молодости и любви».
Путин добавил, что память о народном артисте России навсегда сохранится в сердцах людей.
Ранее сообщалось, что церемония прощания с Александром Градским пройдет 1 декабря в театре «Градский холл». Затем его, скорее всего, похоронят на Кузьминском кладбище.
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