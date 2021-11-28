Прощание с Александром Градским пройдет 1 декабря в театре «Градский холл»

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28 ноября 2021, 16:45 Источник: Интерфакс

Александр Градский, Anatoly Lomokhov/globallook.com

Церемония прощания с Александром Градским, пройдет 1 декабря в театре «Градский холл». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в театре.

«Предварительно, прощание пройдет в среду, здесь, в театре. Время пока не определено», - сказал собеседник агентства. Этот же источник сообщил, что место похорон музыканта пока не опеределено.

Александр Градский, певец, поэт, композитор, кинокомпозитор, мультиинструменталист. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии РФ, Народный артист России, скончался в ночь на воскресенье, 28 ноября, в одной из больниц Москвы. Градскому было 72 года. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

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