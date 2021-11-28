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«Известия» назвали причиной смерти Александра Градского инфаркт головного мозга

, 10:17

«Известия» назвали причиной смерти Александра Градского инфаркт головного мозга
Александр Градский, фото: vk.com/alexandergradsky

Народный артист РФ, знаменитый певец, композитор, рок-музыкант, наставник Александр Градский умер от инфаркта головного мозга. Причину смерти Градского назвала газета "Известия" в своём телеграм-канале.

Александр Градский, певец, поэт, композитор, кинокомпозитор, мультиинструменталист. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии РФ, Народный артист России, скончался в ночь на воскресенье, 28 ноября, в одной из больниц Москвы. Градскому было 72 года.

У него остались жена и четверо детей. Дата и место прощания с Александром Борисовичем Градским пока не названы.

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