«Известия» назвали причиной смерти Александра Градского инфаркт головного мозга
28 ноября 2021, 10:17
Народный артист РФ, знаменитый певец, композитор, рок-музыкант, наставник Александр Градский умер от инфаркта головного мозга. Причину смерти Градского назвала газета "Известия" в своём телеграм-канале.
Александр Градский, певец, поэт, композитор, кинокомпозитор, мультиинструменталист. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии РФ, Народный артист России, скончался в ночь на воскресенье, 28 ноября, в одной из больниц Москвы. Градскому было 72 года.
У него остались жена и четверо детей. Дата и место прощания с Александром Борисовичем Градским пока не названы.
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