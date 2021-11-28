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Источник: Александр Градский может быть похоронен на Кузьминском кладбище в Москве

, 15:21

Источник: Александр Градский может быть похоронен на Кузьминском кладбище в Москве
фото с сайта ritual.mos.ru

Народный артист России Александр Градский может быть похоронен в Москве на Кузьминском кладбище рядом со своими родителями. Источник РИА Новости поделился, что Градский говорил о своей воле быть захороненным рядом с матерью и отцом. Родители артиста похоронены на Кузьминском кладбище.

Рок-музыкант Александр Градский ушел из жизни 28 ноября в больнице в возрасте 72 лет. Артист умер от инфаркта головного мозга. У певца остались жена и четверо детей,  взрослые сын и дочь, два сына - несовершеннолетние.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Александра Градского.

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