Собянин о Градском: на его песнях выросло несколько поколений слушателей, покорённых незабываемой энергетикой голоса артиста

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28 ноября 2021, 14:27

Александр Градский, фото: vk.com/alexandergradsky

В ночь на воскресенье умер один из первых советских и российских рок-музыкантов Александр Градский. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России, певца, композитора, учителя.

Собянин отметил, что на песнях Александра Градского выросло несколько поколений слушателей, которых покорённых уникальной энергетикой голоса исполнителя.

Мэр Москва написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что для многих российских музыкантов Александр Борисович Градский был наставником. По словам Собянина, созданный артистом в Москве театр «Градский Холл» стал одной из ярких точек на культурной карте столицы.

«Ушел из жизни легендарный певец и композитор Александр Градский. Искреннее сочувствие родным, близким и всем поклонникам таланта этого замечательного человека», - написал мэр Москвы.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.

Градский вместе с Михаилом Турковым организовал вокально-инструментальную группу «Славяне», а затем ВИА «Скоморохи».

Музыкант записал более 40 альбомов («Русские песни», «Размышления шута», «Ностальгия», «Монте-Кристо» и другие). Александр Градский является автором музыки более чем к 40 кинофильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов, в том числе «Следствие ведут знатоки», «Узник замка Иф», «В августе 44-го», «Легенда о старом маяке», «Охота».

Александр Борисович Градский – певец, поэт, композитор, кинокомпозитор, мультиинструменталист. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии РФ, Народный артист России. 3 ноября ему исполнилось 72 года.

Градский умер от инфаркта головного мозга.

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