Юрий Лоза и Мария Шукшина не пришли на экскурсию в «красную зону» петербургской больницы имени Боткина

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28 ноября 2021, 15:22 Источник: Газета.ру

Мария Шукшина, Natalya Loginova/globallook.com

Музыкант Юрий Лоза и актриса Мария Шукшина не попали на экскурсию в «красную зону» больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге, где их ждали врачи. Об этом сообщил «Газете.Ru» главврач клиники Денис Гусев.

Лоза и Шукшина были среди адресатов обращения 11 ведущих российских врачей, которые предложили убежденным антипрививочникам посетить «красные зоны» ковидных клиник.

«Еще сегодня утром Юрий Лоза подтвердил, что он приедет к нам. К сожалению, не приехал наш гость. Не отвечает на телефон», — заявил Гусев, уточнив, что сотрудники больницы ради «экскурсии» вышли на работу в выходной.

Сам музыкант сказал изданию, что никакого обещания приехать не давал. «В очередной раз, опять врет. Никто со мной не говорил, и я ни с кем не говорил и никуда не собирался. У меня концерт сегодня. Слышите барабаны стучат? Никаких обещаний я никому не давал и никуда не собирался. Врет, как всегда», — заявил Лоза.

Ранее музыкант заявлял, что не поедет ни на какую экскурсию, потому что «ехать туда, где полно внутрибольничной инфекции, — это гарантированно заразиться».

В ту же клинику была приглашена и Мария Шукшина. По ее словам, она хотела приехать, но не смогла дозвониться до главврача. Ответивший на ее звонок сотрудник клиники посоветовал обратиться на «горячую линию» по коронавирусу.

«Прошу господина Гусева публично дать официальное объяснение этой ситуации или принести извинения за публикацию фейковой информации о предложении посетить «красную зону», — написала актриса в соцсетях.

Главврач клиники предположил, что Шукшина звонила в больницу анонимно.

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