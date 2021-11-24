Главные врачи ковидных клиник пригласили антипрививочников посетить «красные зоны» и морги

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24 ноября 2021, 09:25 Источник: ТАСС

Ковидная клиника, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Врачи одиннадцати российских клиник обратились с открытым письмом к антипрививочникам и пригласили их посетить ковидные отделения больниц и морги.

Среди адресатов письма — известные в России люди, которые активно высказывают свою негативную позицию в отношении антиковидных мер: актриса Мария Шкушина, музыканты Наталья Ветлицкая, Константин Кинчев, Юрий Лоза, политики Петр Толстой, Сергей Миронов, Геннадий Зюганов, телеведущий Оскар Кучера, политолог Сергей Кургинян.

«Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц»,- говорится в письме. Авторы уверены, что после такой «экскурсии» антиваксеры пересмотрят свою позицию относительно вакцинации и «меньше людей будет умирать».

Письмо подписали главврач больницы в Коммунаке Денис Проценко, главврачи московских больниц Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко и Андрей Шкода, а также заведующие отделениями и врачи Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, ХМАО и Республики Коми.

Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург высказался за идею лишать дипломов врачей, отговаривающих людей от вакцинации.

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