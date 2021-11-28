Главврач больницы им. Филатова Валерий Вечорко: противники вакцинации посетили с экскурсией клинику, но диалога с ними нет

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28 ноября 2021, 07:55

Валерий Вечорко, фото из "Фейсбук"

Противники прививок от коронавирусной инфекции посетили "красную зону" московской городской клинической больницы № 15 имени Филатова. Но, как рассказал главврач больницы Валерий Вечорко, диалога с антиваксерами не сложилось.

Вечорко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" рассказал, что противников вакцинации попросили надеть средства индивидуальной защиты для посещения красной зоны. Но большинство из них отказалась надеть маски. Те, кто надели СИЗ, провели в ковидной больнице полтора-два часа.

Антипривичников провели в реанимацию, где пациенты лежат на ЭКМО и ИВЛ. По словам Вечорко, в это время проводились две большие операции, им показали, как хирурги работают. Главврач имени Филатова считает, что антиваксеры не хотят знать правду, они посоветовали ему лечить пенициллином. Вечорко сказал: ".. какая-то ... нездоровая ситуация". Главврач ГКБ № 15 предположил, что противники прививок пришли в "красную зону" ковидного отделения не за правдой, а за славой.

Главврачи 11 больниц опубликовали обращение к знаменитостям, выступающим против прививок. Константин Кинчев среди тех антиваксеров, к которым обратились 11 главных врачей больниц, занимающихся лечением пациентов с COVID-19. Мария Шукшина опубликовала свой ответ.

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