Бывший командующий ВМФ РФ адмирал Владимир Куроедов высказался о версии столкновения «Курска» с подлодкой НАТО

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22 ноября 2021, 13:43 Источник: Московский комсомолец

фото: pixabay.com

Правительственная комиссия, расследовавшая причины гибели атомной подводной лодки «Курск» 12 августа 2000 года, рассмотрела все версии катастрофы в Баренцевом море.

Бывший командующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир Куроедов рассказал, что версия о столкновении АПЛ «Курск» с иностранной подлодкой рассматривалась и не нашла подтверждения.

Адмирал Вячеслав Попов сообщил, что во время учений подлодка НАТО наблюдала за российской АПЛ, и они могли столкнуться.

сообщил, что был зафиксирован сигнал «SOS» из-под воды. По мнению адмирала этот сигнал могла подавать только натовская субмарина

Куроедов отметил, что адмирал Попов признает, что никаких подтверждений версии столкновения подлодок нет.

По словам Куроедова, по версии, оглашенной правкомиссией, нашлись подтверждающие факты, - сообщает МК.

Атомная подлодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море, в 175 км от Североморска, на глубине 108 метров. Правительственная комиссия по расследованию причин гибели «Курска» работала почти два года.Комиссия признала, что «Курск» погиб в результате «теплового взрыва компонентов топлива торпеды» 65-76ПВ, и он привел к детонации.

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