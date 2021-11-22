Бывший командующий Северным флотом Вячеслав Попов назвал причиной гибели АПЛ «Курск» в 2000 году столкновение с подлодкой НАТО

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22 ноября 2021, 07:50 Источник: РИА Новости

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Бывший командующий Северным флотом РФ адмирал Вячеслав Попов назвал причиной гибели атомной подводной лодки «Курск» 12 августа 2000 года столкновение с подлодкой НАТО.

Попов с вероятностью 90 процентов знает название натовской подлодки, но пока не вправе сообщить его, поскольку пока не имеется достаточно доказательств.

АПЛ «Курск», участвующая в учениях Северного флота, затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. По официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа АПЛ погибли.

В интервью РИА Новости экс-командующий Северным флотом рассказал, что подводная лодка НАТО, которая столкнулась с нашей подлодкой, вероятно, следила за «Курском». Но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко. Или же либо маневр «Курска» привел к потере контакта. Попов уверен, что в районе учений была натовская подлодка, но пока не может выложить доказательства.

По данным российских и иностранных СМИ, в районе учений находились атомные подлодки Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании.

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