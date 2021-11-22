Версии Адмирала Попова нет повода не доверять

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22 ноября 2021, 09:07 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Адмирал Вячеслав Попов заявил, что 20 лет назад АПЛ «Курск» затонула из-за столкновения с субмариной НАТО. Нет повода не доверять мнению этого военачальника.

Напоминаем, что атомный подводный ракетоносный крейсер Курск (проекта 949А «Антей») затонул 10 августа 2000 года в ходе военно-морских учений. Весь экипаж подлодки погиб.

Тогда СМИ рассматривали несколько версий этой катастрофы. Станция НАТО зафиксировала два подводных взрыва. Один, когда лодка находилась на глубине 30 м, другой – несколько позже. На основании этих данных было выдвинуто предположение, что крейсер «Перт Великий» попал боеприпасом в АПЛ «Курск» во время стрельб. Однако эту версию отмели, как несостоятельную. И сведениям НАТО доверять все-же не стоило. Официально причиной аварии признали взрыв торпеды 65-76А в торпедном аппарате №4. Из-за утечки пероксида водорода начался пожар в результате взорвалась одна торпеда и затем последовал взрыв и остальных боеприпасов, находившихся в первом отсеке.

Кстати, тогда же появилась и третья версия о столкновении АПЛ «Курск» с американской субмариной, которая следила за ходом российских учений. Действительно в прессе США появилось сообщение о том, что одна из американских подлодок была направлена на верфь для ремонта из-за сильного повреждения. И теперь именно эту версию озвучил адмирал Попов, уточнив, что был зафиксирован сигнал «SOS» из-под воды. По мнению адмирала этот сигнал могла подавать только натовская субмарина.

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