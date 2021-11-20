Врач-диетолог Марина Хорол посоветовала, как подготовить организм к зиме: питание должно быть разнообразным

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20 ноября 2021, 10:51

фото: pixabay.com

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол дала совет россиянам, как правильно подготовить свой организм к зиме. Диетолог советует людям потреблять зимой пищу калорийную, чтобы сохранять энергию и согреваться.

Как полагает Марина Хорол, главное, чтобы питание было разнообразным, и она должно быть разнообразным круглый год.

Диетолог советует включать в свой рацион салаты из свежих овощей и фрукты, свежевыжатые соки.

По словам врача, витаминизация нужна, особенно в условиях пандемии.

Марина Хорол считает, что витамины должны поступать в организм человека и бороться с инфекциями, - передает RT.

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