В Центре изучения постковидного синдрома СПбГУ рассказали, какие необходимо сдать анализы людям, переболевшим COVID-19

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20 ноября 2021, 08:24 Источник: ПРАЙМ

фото: pixabay.com

Людям, переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19, необходимо пройти диспансеризацию в поликлинике.

У многих ковид оставляет последствия. Пациенты жалуются своим лечащим врачам на слабость, повышенное давление, учащенное сердцебиение, депрессию, панические атаки, бессонницу, выпадение волос, снижение зрения.

Лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова рассказала, какие анализы рекомендуются сдать после заболевания ковидом. Рябкова советует в течение трех недель после выздоровления измерять давлении утром и вечером и записывать его показатели. При повышении значений более 140/90 мм рт ст стоит обратиться к врачу.

Для проверки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем нужно оценить переносимость физической нагрузки. Нужно сделать тест шестиминутной ходьбы. Пациент должен пройти как можно большую дистанцию за шесть минут в своем темпе. Как объяснила сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ, если за эти минуты человек проходит менее 550 метров, это свидетельствует о нарушении работы сердца или легких.

Оценить состояние легких могут помочь пробы на задержку дыхания: здоровый человек после глубокого вдоха способен задержать дыхание более чем на 30 секунд, а после глубокого выдоха – более чем на 20 секунд. В рамках диспансеризации перенесшим COVID-19 для оценки функции дыхательной системы проводится спирометрия.

Помимо общего анализа крови и мочи, в программу углубленной диспансеризации входит оценка состояния печени (АСТ, АЛТ), почек (креатинин), признаков продолжения воспалительного ответа (С- реактивный белок, ЛДГ) и нарушения липидного обмена (холестерин, липопротеиды низкой плотности).

Людям, которые болели ковидом средней степени тяжести и выше, показано исследование Д-димера как показателя интенсивности процессов тромбообразования.

Пациентам с сахарным диабетом, преддиабетом или его факторами риска (возраст старше 35 лет, избыточная масса тела, сердечно-сосудистые заболевания) нужно контролировать уровень глюкозы крови.

Поскольку вирус SARS-COV-2 способен проникать в центральную нервную систему, в головной мозг, после заболевания ковидом желательно проверить разные системы органов.

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