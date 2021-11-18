Метеоролог Тишковец пообещал москвичам «барическую пилу» к концу недели

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18 ноября 2021, 09:35

Москва, фото: Mikhail Frolov/Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к концу текущей недели атмосферное давление в Московском регионе упадет до рекордно низких значений. По его словам, причиной станет ныряющий циклон «Ульрих», который возьмет курс на Скандинавию.

«Первые двое суток этот атмосферный вихрь в среднем будет проходит по тысяче километров, а после поворотного пункта в Белом море, попав в мощное струйное течение, скорость которого в верхней тропосфере превышает 300 километров в час, ускорится и на скорости около 50 километров в час к 20 ноября выйдет глубоким центром на столичный регион»,- пояснил метеоролог.

Тишковец уточнил, что к полудню 20 ноября атмосферное давление в Москве снизится с 736 миллиметров ртутного столба до 716 - аномально низкой величины. Синоптик добавил, что это почти на 30 единиц ниже нормы и на пять-шесть единиц ниже абсолютного рекорда для 20 ноября - 721,8 мм рт. ст. в 2008 году.

По его словам, падение атмосферного давления за сутки можно будет сравнить с «подъемом на трехсотметровую высоту, соизмеримую с такими небоскребами делового центра Москва-Сити, как «Евразия» или «Москва».

«Уже в воскресенье давление резко подрастет до 731 мм рт. ст. То есть это будет ярко выраженная "барическая пила", что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей»,- добавил эксперт.

Согласно прогнозу, циклон принесет с собой и аномальное количество осадков. В столице ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов, ветер во второй половине дня 20 ноября будет достигать штормовых 18-23 м/с. В ночь на 21 ноября подморозит, на дорогах образуется гололедица.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о похолодании в Москве через несколько дней.

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