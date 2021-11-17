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Синоптик Александр Шувалов предупредил о похолодании в Москве через несколько дней

, 13:37

Синоптик Александр Шувалов предупредил о похолодании в Москве через несколько дней
фото: pixabay.com

В Москве и Подмосковье значительное похолодание и переход к снегу ожидаются через несколько дней, в понедельник, 22 ноября. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT поделился, что покроющий землю снег порадует москвичей, поскольку на улице станет не так серо и грустно, как сейчас.

По прогнозу синоптика, пока в столичном регионе температура воздуха будет около 0 градусов. В четверг, 1 ноября, в дневные часы температура воздуха составит — 0 - плюс 1 градус. Немного подмрозит ночью - до минус двух градусов. Преимущественно без осадков. В ночь на пятницу может начаться снегопад, но к утру, скорее всего, снег растает. Мокрый снег с дождём ожидается в субботу и воскресенье. Температура воздуха — 0 - плюс два градуса днем.

По прогнозу «Метео», довольно значительное похолодание и переход к снегу ожидаются в понедельник, чо «сделает картину не такой серой и более приятной для глаз».

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