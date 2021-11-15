Академика Чазова похоронят рядом с диктором Игорем Кирилловым

Академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгения Чазова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с народным артистом СССР диктором Игорем Кирилловым, скончавшимся недавно.
Об этом сообщил источник РИА Новости. Евгений Чазов скончался в Москве 12 ноября. На счету кардиолога, известного как «глава всей кремлевской медицины» - тысячи спасенных жизней.
Научные разработки Чазова по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко использовались не только в нашей стране, но также в Европе и США. Более того, эксперимент по применению препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда – фибролизина – академик провел на себе.
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