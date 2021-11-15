Академика Чазова похоронят рядом с диктором Игорем Кирилловым

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15 ноября 2021, 14:45 Источник: РИА Новости

Академик Чазов, Kremlin Pool/globallook.com

Академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгения Чазова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с народным артистом СССР диктором Игорем Кирилловым, скончавшимся недавно.

Об этом сообщил источник РИА Новости. Евгений Чазов скончался в Москве 12 ноября. На счету кардиолога, известного как «глава всей кремлевской медицины» - тысячи спасенных жизней.

Научные разработки Чазова по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко использовались не только в нашей стране, но также в Европе и США. Более того, эксперимент по применению препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда – фибролизина – академик провел на себе.

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