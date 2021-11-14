Умер бывший глава Минздрава СССР Евгений Чазов, но память о нём останется навсегда

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 ноября 2021, 21:47 Александр Крохмаль, Журналист

На фото: Евгений Чазов

2021 год принёс много смертей, но не все они случились по вине коронавируса. В этом году умирали и от глубокой старости. Одним из тех, кто недавно ушёл из жизни, стал Евгений Иванович Чазов, бывший глава Минздрава СССР и весьма интересный человек. Это был настоящий учёный, эксперт с мировым именем и мастер своего дела; человек, которого можно назвать «главой всей кремлёвской медицины». 12 ноября 2021 года его не стало. Но память о Чазове, пожалуй, будет вечной. Он навеки запомнился нам не только, как блестящий врач и эксперт, но ещё и как важнейшая политическая фигура позднесоветского периода.

Всё началось ещё с 60-х. Тогда молодой и перспективный врач Чазов стал пользоваться популярностью у властных верхов. Летом 1966 года будущего генсека СССР Юрия Андропова положили в больницу. Диагноз был серьёзный – инфаркт миокарда. Собирались давать инвалидность, которая могла бы сыграть злую шутку с политической карьерой Андропова. Но Чазов всё исправил. Когда его привели к будущему правителю СССР, он сразу же понял, в чём именно было дело. Он обнаружил, что у Андропова нет никакого инфаркта, и вообще отсутствуют проблемы с сердцем. Исследования показали, что все эти опасные симптомы – следствие болезни почек и реакции надпочечников. Молодой учёный тщательно подобрал лекарства, и вскоре Андропова выпустили из больницы. Проблемы со здоровьем испарились, словно их и не было.

Большая карьера академика Чазова началась во времена Леонида Ильича Брежнева. Тогда он попросил министра здравоохранения подыскать надёжного человека на роль руководителя 4-го Главуправления при Минздраве СССР. Там как раз и занимались поддержкой здоровья высших представителей власти. Энергичный и молодой профессор Чазов сразу же стал кандидатом на эту роль, и вскоре возглавил организацию. Вскоре Евгений Иванович превратил кремлёвскую медицину в процветающее и прогрессирующее учреждение, в котором использовались новейшие препараты и самые современные методики. Пациентами у Чазова часто оказывались высшие руководители страны. И профессору удавалось побороть практически любое заболевание. Его даже называли «лучшим врачом всего Советского союза».

Стоит упомянуть один случай с товарищем Сусловым, членом политбюро и секретарём ЦК. Он никогда не жаловал врачей и полагал, что все они просто наживаются на больных. Своему лечащему врачу Суслов постоянно жаловался на боли с левой стороны. Доктора сообщили, что позывы серьёзные, и возможно имеются проблемы с сердцем. Но Суслов наотрез отказывался, заявляя, что «всё это выдумки». «Это вы хотите сделать меня больным!» - едва ли не вопил секретарь. По просьбе Чазова из США привезли специальную мазь, содержащую сердечные препараты. Суслов был вынужден ею воспользоваться, и совсем скоро он обнаружил резкое улучшение. Секретарь выздоровел и со временем забыл о болезни. А Чазов тогда сказал всем врачам, как бы в шутку: «Я ж говорил, рука болит. А вы всё сердце… сердце…»

Евгений Иванович кого только ни лечил среди высшего руководство СССР. Сам Брежнев был его практически постоянным пациентом. А карьера Чазова постоянно шла вперёд. При Андропове он был почти что такой же влиятельной фигурой, как и сам генсек. Вся кремлёвская медицина держалась на этом молодом и перспективном профессоре. Когда к власти пришёл Горбачёва, он сразу же назначил Чазова союзным министром здравоохранения. А потом выдающийся учёный «дослужился» до директора Всесоюзного кардиологического центра Академии меднаук. Всю свою жизнь он посвятил любимому делу и никогда не отворачивался от своих подопечных. «Это настоящий врач»,- говорили современники Чазова, «Врач с большой буквы, на которого должны ровняться все российские медики».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости