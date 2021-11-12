Ушел из жизни кардиолог Евгений Чазов

В пятницу, 12 ноября, стало известно, что из жизни ушел академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.
Ведомство выразило глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося кардиолога Евгения Чазова, который спас миллионы жизней.
В Минздраве РФ подчеркнули, что смелые научные разработки академика по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко использовались не только в нашей стране, но также в Европе и США. Более того, эксперимент по применению препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда – фибролизина – Чазов провел на себе.
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