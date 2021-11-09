Кардиолог Татьяна Макодзеба: в борьбе с гипертонией нужно изменить образ жизни

Аргументы Недели → Здоровье 13+

9 ноября 2021, 10:18

В России в течение прошлого года было зарегистрировано свыше 42 млн сердечно-сосудистых заболеваний. Большая часть из общего числа составляет артериальная гипертония - хронически протекающее заболевание, основным критерием которого является периодическое или стойкое повышение артериального давления. Именно этот недуг в 56% случаев приводил к развитию инфаркта миокарда и инсульту. Кстати, именно из-за этого в Хабаровском крае 36% населения трудоспособного возраста потеряли работу, социальную значимость и получили инвалидность. 12% населения нашего региона, к сожалению, получили осложнения и пополнили список летальности. Врач-кардиолог, врач-терапевт высшей категории КГБУЗ ГП № 15 Татьяна Макодзеба рассказала «Аргументам недели» о том, кого подстерегает этот «молчаливый убийца» - артериальная гипертония - в первую очередь, а также поделилась, как бороться с этой бедой.

- Татьяна Дмитриевна, процент заболеваемости артериальной гипертонией, к сожалению, по-настоящему пугающий. Чем обусловлены такие показатели?

- Сразу отмечу, что, как показывает статистика по Хабаровскому краю, женщины лечатся чаще мужчин. Не лечится полтора миллиона человек, и это очень большая цифра. Мужчины обращаются к врачам реже и чаще получают осложнения. Среди мужчин более распространены летальные исходы из-за инфаркта миокарда. А что касается показателей заболеваемости и летальности - они обусловлены недостаточностью информированности населения, низким культурным и образовательным статусом, нежеланием граждан следить за своим здоровьем и позднее обращение к специалисту. Самолечение также являются причиной пополнения печальной статистики. Поэтому на текущий момент тема профилактики сердечно-сосудистых заболеваний очень актуальна и требует пристального внимания.

- Понятно, что самолечение - штука опасная. Но давление-то самостоятельно измерять нужно?

- Безусловно. Причем измерение артериального давления необходимо не только при наличии каких-либо жалоб. Лучше делать это регулярно, поскольку это является достоверным способом своевременного выявления артериальной гипертонии. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) установлено, что безопасный уровень артериального давления составляет менее 140/90 мм рт ст. Но само по себе измерение давления не решит проблемы гипертонии - необходима профилактика.

- В чем она заключается?

- Прежде всего, речь идет об изменении образа жизни. Это условие обязательно для всех пациентов, страдающих артериальной гипертонией с наличием двух и более факторов риска. К таким факторам относятся избыточная масса тела, повышенное употребление соли, гиподинамия, стрессовые ситуации и вредные привычки. Ну и надо сказать, что профилактика бывает первичной и вторичной.

- Чем они отличаются?

- Первичная - это предупреждение болезни. Ей должны придерживаться здоровые люди - те, чьё артериальное давление пока не превышает нормальных цифр. Я советую, в первую очередь, позаботиться о снижении избыточной массы тела. Люди с избыточной массой тела имеют более высокое, чем худые люди, артериальное давление. Очень важно знать, что уменьшение избыточной массы тела на 5 кг приводит к снижению артериального давления на 5 мм рт.ст. Если ваш фактический вес значительно превышает идеальный, следует уменьшить калорийность суточного рациона питания: ограничивать сладкую, жирную и мучную пищу.

- Как узнать свой идеальный вес?

- Есть несколько вариантов расчета идеальной массы тела, мы в своей работе обычно придерживаемся следующих: для мужчин (рост в см — 100) х 0.9 = идеальный вес; для женщин (рост в см — 100) х 0.85 = идеальный вес.

- Некоторые любят крайности. Они решат, что нужно принять кардинальные меры и начнут голодать.

- Голодание больным гипертонией не рекомендуется, поскольку дефицит белка, витаминов и микроэлементов отрицательно сказываются на состоянии сердца и на обмене веществ в целом. Я порекомендую снизить употребление соли. Избыток соли задерживает воду, что приводит к спастическому сужению сосудов и скачкам артериального давления. Рекомендуемое количество употребления соли составляет не более 5-6 граммов в сутки - до одной чайной ложки. Кроме того, нужно отказаться от привычки подсаливать уже приготовленную пищу. Кстати, можно приобрести соль с пониженным содержанием Na+ - е вкусовые качества не отличаются от обычной.



- Сегодня очень многие в силу своей работы большую часть дня проводят за компьютером. То есть, ведут малоподвижный образ жизни. Это наверняка отражается на давлении?

- Абсолютно точно. Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, на 20-50% больше рискуют заболеть гипертонией, чем те, кто активно занимается спортом или физическим трудом. Нетренированное сердце хуже справляется с нагрузками, а обмен веществ происходит медленнее. Помимо этого, физическая активность помогает справиться со стрессом, тогда как гиподинамия ослабляет нервную систему и организм в целом. Любые физические упражнения у лиц с мягкой и умеренной артериальной гипертонией способствуют повышению физической работоспособности. Я посоветую общеразвивающие упражнения, дыхательные упражнения, занятия на тренажерах, плавание, ходьбу, бег. Но нельзя забывать, что во время сильной физической нагрузки систолическое давление резко увеличивается, поэтому лучше всего заниматься понемногу - порядка получаса каждый день, постепенно увеличивая нагрузку от слабой до умеренной.

- Ну и в добавок к малоподвижному образу жизни, редкого взрослого работающего человека не подстерегает стресс…

- Да, это сегодняшний бич. Необходимо по возможности избегать стрессовых ситуаций. Во время них в кровоток выбрасывается кортизол и адреналин, которые заставляют сердце биться чаще, перекачивается больший объем крови, в следствие чего давление повышается. Также посоветую отказаться от вредных привычек. Употребление алкоголя - это одна из основных причин повышения артериального давления, которое ведет к инфарктам и инсультам. Ежедневное употребление крепких спиртных напитков увеличивает давление на 5-6 мм. рт. ст. в год. Опасно и курение. Компоненты табачного дыма, попадая в кровь, вызывают спазм сосудов, способствуют механическому повреждению стенок артерий, что предрасполагает к образованию в этом месте атеросклеротических бляшек. Не рекомендуется также употребление кофе и крепкого чая, так как содержащийся в них кофеин способствует повышению давления. Это же касается газированных напитков, содержащих кофеин — например, кока-колы и пепси. Вот, собственно, и есть первичная профилактика.

- А вторичная актуальна для тех, кто уже страдает этим недугом?

- Да, она проводится при уже поставленном диагнозе. Цель вторичной профилактики - избежать грозных осложнений артериальной гипертонии, таких как ишемическая болезнь сердца, инфаркт, мозговой инсульт. Вторичная профилактика включает в себя два компонента: немедикаментозное лечение артериальной гипертонии и антигипертензивную, то есть лекарственную, терапию. Немедикаментозное лечение гипертонии соответствует первичной профилактике, но проводится в более жёсткой форме. Если наследственность и окружающую среду каждый отдельный человек изменить не в состоянии, то образ жизни и питание – вполне. Все ограничения становятся непреложными правилами поведения.

- Если диагноз уже поставлен, что нужно делать в первую очередь, чтобы постараться справиться с ситуацией?

- Обязательно принимать все препараты, которые назначил врач. Мой совет всегда: соблюдайте рекомендации врача и обязательно прочитайте инструкцию. Никогда не пропускайте приём лекарств из-за того, что артериальное давление в норме - показатели стали нормальными именно потому, что вы принимаете медикаменты. Лучше обсудите наблюдения с врачом.



Артериальное давление и COVID-19

Согласно наблюдениям, наличие сопутствующей сердечно-сосудистой патологии усугубляет течение коронавирусной инфекции. Самая часто встречающаяся патология - гипертония. Повышенное давление наблюдается практически у каждого второго госпитализированного пациента. Причем чем старше человек, тем выше вероятность хронического недуга. Кроме того, сердечно-сосудистые заболевания, в том числе гипертония, могут обостриться еще и от страха перед коронавирусом. Так считают многие российские ученые. Высокое артериальное давление вызывает сильнейший дистресс у пациентов с коронавирусной инфекцией, повышающей вероятность летального исхода. Но контроль давления с помощью лекарств уменьшает эту опасность. В настоящее время нет доказательств, что прием препаратов, защищающих от серьезных сердечно-сосудистых осложнений, повышает риск COVID-19. Однако люди с повышенным артериальным давлением попадают в группу риска развития тяжелых форм ковида. Поэтому все мировые кардиологические профессиональные сообщества настоятельно рекомендуют продолжение приема жизненно необходимых препаратов, поскольку это снижает риск пагубного влияния коронавируса на течение артериальной гипертонии.

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