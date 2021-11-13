Сенатор Владимир Круглый допустил возможность выдачи QR-кодов переболевшим COVID-19 с высоким титром антител

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13 ноября 2021, 08:59 Источник: ТАСС

QR-код, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на отдельных видах транспорта могут быть дополнены поправкой, где будет прописан индивидуальный подход к переболевшим новой коронавирусной инфекцией.

«Возможно, понадобится внести поправки, которые касаются выдачи QR-кодов тем людям, которые переболели и имеют высокий титр антител. Им прививаться не рекомендуют, а со времени заболевания может пройти больше, чем шесть месяцев, но высокий титр сохраняется. То есть нужен некий индивидуальный подход»,- пояснил сенатор.

Ранее глава Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил значимость введения QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

Соответствующие законопроекты рассмотрят на следующей неделе в Госдуме. В России будет установлен переходной период до 1 февраля, чтобы местные жители могли сделать прививку против коронавируса.

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