В России установлен переходный период для вакцинации до 1 февраля

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12 ноября 2021, 19:32 Источник: РИА "Новости"

вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу, 12 ноября, заявила, что гражданам страны необходимо дать время для вакцинации от коронавируса нового типа. В стране устанавливается переходный период.

Согласно последней информации, предоставленной Татьяной Голиковой, переходный период в России установлен до 1 февраля 2022 года.

Напомним, ранее сегодня в кабмине сообщили, что предъявление QR-кода, справки о перенесенном коронавирусе или документа о медотводе от прививки не потребуется при посещении аптек и продуктовых магазинов.

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