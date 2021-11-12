В России установлен переходный период для вакцинации до 1 февраля

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу, 12 ноября, заявила, что гражданам страны необходимо дать время для вакцинации от коронавируса нового типа. В стране устанавливается переходный период.
Согласно последней информации, предоставленной Татьяной Голиковой, переходный период в России установлен до 1 февраля 2022 года.
Напомним, ранее сегодня в кабмине сообщили, что предъявление QR-кода, справки о перенесенном коронавирусе или документа о медотводе от прививки не потребуется при посещении аптек и продуктовых магазинов.
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