Россиянам не потребуется QR-код для посещения аптек и продуктовых магазинов

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12 ноября 2021, 19:28 Источник: РИА "Новости"

QR-код, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В кабмине в пятницу, 12 ноября, сообщили, что предъявление QR-кода, справки о перенесенном коронавирусе или документа о медотводе от прививки не потребуется при посещении аптек и продуктовых магазинов.

Кроме того, гражданм ничего не нужно будет предъявлять при посещении организаций, которые торгуют товарами первой необходимости.

В пресс-службе правительства Российской Федерации уточнили, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, учреждения культуры, кафе, а также магазины только при наличии QR-кода, документа о перенесенном COVID-19 и медотводом от вакцинации.

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